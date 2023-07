Polenghi e De Santis: “Valorizzare il territorio grazie al Piacenza Calcio”

Tempo di apertura ufficiale della nuova stagione anche in casa Piacenza Calcio: in attesa della conferenza di presentazione di Alessio Sestu e Massimo Maccarone come nuovi Ds e allenatore programmata per domani, il presidente Marco Polenghi e il socio con delega al marketing e alla comunicazione Alessandro De Santis sono intervenuti in un incontro riservato alla stampa.

L’obiettivo era quello di inaugurare il 2023/24 accogliendo possibili consigli e suggerimenti dai media, ma anche di chiarire scopi e obiettivi della nuova società biancorossa, insediatasi solo nello scorso gennaio. Così è intervenuto il presidente Polenghi: “La nostra missione è quella di valorizzare il territorio attraverso un calcio moderno, intraprendente e sostenibile. Vogliamo per questo sensibilizzare tutti gli attori di Piacenza e provincia per agevolare questo compito. Sappiamo qual è la posizione del club dopo la retrocessione, ma questo non modifica la nostra progettualità a medio termine”.

Parole ribadite anche dal socio Alessandro De Santis: “Il Piacenza Calcio è un bene comune di città e territorio. Il modello moderno a cui ci ispiriamo è quello del Sudtirol: una realtà con 30 soci, che finora era impensabile nel mondo del calcio. Qualcosa di innovativo, ma che tiene conto della necessità di capitali e del contributo da parte di tanti attori”.