Un super Francesco Gualtieri conquista il pass per i Mondiali di Ironman

L’Ironman Francesco Gualtieri continua a collezionare piazzamenti di prestigio: grazie alla super prestazione messa a segno a Bolton, in Inghilterra, ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali di settembre. Insieme a Massimo Leonardi (altro atleta piacentino) rappresenterà l’Italia e Piacenza in una delle competizioni più importanti per gli appassionati di questo sport.

