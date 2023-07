Il sempre complesso “gioco” di iscrizioni, esclusioni e ripescaggi ha di fatto escluso il Piacenza dalla possibilità di ripescaggio in Serie C. La decisione del Consiglio federale ha lasciato l’amaro in bocca ai dirigenti biancorossi: “C’è delusione perché ci speravamo – ha commentato il presidente Marco Polenghi aprendo l’incontro di presentazione di Alessio Sestu e Massimo Maccarone – anche perché ci saremmo fatti trovare prontissimi in caso di risposta positiva. Per noi quanto accaduto rappresenterà una motivazione in più per fare bene nel campionato di Serie D”.

Il socio con delega all’area tecnica Marco Gatti ha caricato ancora di più l’ambiente biancorosso: “Ora che si sono praticamente chiuse le porte della Serie C, l’obiettivo è uno solo: vincere la D. Non sarà facile, ma ci stiamo muovendo bene: arriveranno giocatori forti, crediamo che Sestu e Maccarone siano le persone giuste. Ci hanno trasmesso entusiasmo e voglia di fare, sono stati subito in linea con la nostra volontà di creare un Piace forte sotto tutti i punti di vista”.

