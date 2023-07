Gas Sales Bluenergy, il centrale Alonso rimane in biancorosso fino al 2025

Roamy Alonso, classe 1997, vestirà la maglia della Gas Sales Bluenergy Piacenza anche nelle prossime due stagioni.

Nella stagione appena conclusa il centrale cubano tra regular season, Coppa Italia, playoff scudetto, finale 3° posto e Coppa Cev ha giocato 57 set realizzando 97 punti, 7 ace e 16 muri.

“Sono particolarmente contento – ha sottolineato il centrale biancorosso – di poter giocare per questa società per altre due stagioni. Qui mi sono trovato bene e per la prossima mi auguro che le cose vadano ancora meglio. La squadra è cambiata pochissimo e questo potrà essere un vantaggio”.

Alonso è alla sua terza esperienza in Italia: nella stagione 2019-2020 ha giocato a Ravenna e la scorsa ha vestito – come detto – quella biancorossa. Per lui anche esperienze anche in Francia, in Ligue A, allo Chaumont, dove ha giocato per due anni e con cui ha vinto una Supercoppa francese e una Coppa di Francia.

Nel 2018 ha vinto la medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana ed è stato premiato come migliore centrale, l’anno successivo nel medesimo torneo ha conquistato la medaglia d’oro bissando anche il riconoscimento individuale. Poche settimane fa con la nazionale cubana ha vinto la Challenger Cup in Korea e due campionati Panamericani.

Lunga la sua militanza anche nelle selezioni giovanili cubane, giocando con la nazionale Under 21 e Under 23 conquista diverse medaglie e riconoscimenti personali.