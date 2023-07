Riparte la stagione del Fiorenzuola. “Obiettivo salvezza e gioco propositivo”

I riccioli biondi di Sorzi, possibile erede di Battaiola fra i pali. I capelli accorciati di Stronati, il volto abbronzato di Potop, il taglio ossigenato di Oneto. Poi il fisico solo all’apparenza gracile di Di Quinzio, il fantasista classe ‘89 in arrivo dal Pisa e già pronto ad essere leader. Infine, nella lista dei dettagli, ecco il cappellino rosso di mister Andrea Bonatti, che ha chiamato a raccolta la sua nuova squadra per dare il via alla stagione 2023/24.

A 78 giorni dalla sfida (con sconfitta, ma salvezza) in casa con il San Donato, la giostra rossonera ieri ha ripreso a girare. Per quello che sarà il terzo anno consecutivo in Serie C e con ogni probabilità anche il primo da unica rappresentante in terza serie del calcio della provincia, con l’orgoglio e le responsabilità che ne conseguono.