Gas Sales Bluenergy, esordio in casa al Palabanca il 22 ottobre contro Padova

La Lega Pallavolo ha alzato il sipario su quella che sarà la stagione 2023/2024 di Superlega, il massimo campionati di volley italiano che vedrà al via anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

PRIMA GIORNATA – Sarà Padova a bagnare l’esordio in campionato della Gas Sales Bluenergy Piacenza. La prima uscita dei biancorossi è in programma il 22 ottobre tra le mura amiche del PalabancaSport, con il ritorno fissato in terra veneta il 30 dicembre.

Poco prima dello svelamento dei calendari, la Lega Pallavolo ha reso omaggio alla Gas Sales Bluenergy per la vittoria della Coppa Italia. “Abbiamo vinto una competizione importante – ha spiegato il direttore generale biancorosso Hristo Zlatanov -. Per noi questo rappresenta il trofeo più importante degli ultimi cinque anni. Lo scudetto nostro obiettivo di quest’anno? Assolutamente no”, ha quindi concluso sorridendo il dg con la consueta dose di scaramanzia che lo contraddistingue.