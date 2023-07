Motonautica Osy400: a Calzolari la seconda tappa, Troglio guida la classifica

A sorpresa, Mattia Calzolari ritorna al suo primo amore (la classe Osy400) e vince la seconda tappa del campionato italiano sulle acque del lago di Standiana, nel comune di Ravenna. Il pilota di Boretto Po, già protagonista nel mondiale F125, si aggiudica la prima manche sfruttando la partenza lenta del grande favorito, Francesco Troglio autore della pole position. Il piacentino rimonta posizioni, supera Barbarini, ma si deve accontentare della terza piazza alle spalle di Darai. Davide Scarpa non è della partita e chiude quinto.

Nella seconda prova braccio di ferro tra Calzolari e Troglio con quest’ultimo che riesce ad avere la meglio. Buon terzo posto per Davide Scarpa, mentre Martina Barbarini nel tentativo di superare Darai alla prima curva si gira su stessa, vittima delle onde. Gara finita per la pilotessa cremonese che perde punti preziosi in una classifica di giornata che vede Calzolari sul gradino più alto. Più dietro, nell’ordine, Troglio, Darai, Scarpa e Barbarini. Infine, dopo due prove di campionato, al comando c’è Francesco Troglio.