Champions League: debutto al Palabanca con Halkbank Ankara di Nimir e Ngapeth

Sono stati ufficializzati oggi, 19 luglio, i cinque gironi della Main Phase della CEV Volleyball Champions League 2024. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizierà la sua prima partecipazione al massimo torneo continentale per club nella Pool C, che comprende i tedeschi del Berlin Recycling Volleys, i turchi del Halkbank Ankara e i portoghesi dello Sport Lisboa e Benfica. Il debutto dei biancorossi è fissato al PalabancaSport in una data tra il 21 e 23 novembre con i turchi del Halkbank Ankara in cui giocano tra gli altri Nimir e Ngapeth. Le gare che si giocheranno al PalabancaSport sono comprese nell’abbonamento All Inclusive.

Cinque i gironi ognuno dei quali prevede sei gare totali divise fra gare d’andata e ritorno: inizio il 21 novembre, conclusione il 17 gennaio 2024. Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza era stata inserita dalla Cev nel gruppo di seconda fascia mentre le altre due italiane Civitanova e Trento erano nel gruppo delle teste di serie. Nei gironi non era possibile incontrare squadre della stessa Nazione.

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella Pool D della Main Phase di 2024 CEV Volleyball Champions League in base alle In base alle indicazioni della CEV. Le date dei primi cinque turni possono variare tra le seguenti opzioni:

1ª giornata – 21, 22 o 23 novembre 2023

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Halkbank Ankara

2ª giornata – 28, 29 o 30 novembre 2023

Sport Lisboa e Benfica – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

3ª giornata – 12, 13 o 14 dicembre 2023

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Berlin Recycling Volleys

4ª giornata – 19, 20 o 21 dicembre 2023

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Sport Lisboa e Benfica

5ª giornata – 9, 10 o 11 gennaio 2024

Halkbank Ankara – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

6ª giornata – 17 gennaio 2024

Berlin Recycling Volleys – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza