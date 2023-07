La Del Monte Supercoppa si disputerà a Biella, in palio il primo titolo per la Gas Sales

Il primo titolo della stagione 2023-2024 verrà assegnato a Biella. Sarà la città piemontese, infatti, ad ospitare la Del Monte® Supercoppa SuperLega 2023 in programma il 31 ottobre quando si disputeranno le finali e il primo novembre, data della finale.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà naturalmente una delle protagoniste della manifestazione organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A. Quattro in totale le squadre partecipanti: oltre alle due Finaliste Scudetto, Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, ci saranno la Gas Sales, qualificata come vincitrice della Del Monte® Coppa Italia 2022-2023 e la Sir Susa Vim Perugia, squadra miglior classificata in Regular Season.

Si giocherà al “Biella Forum”, impianto da circa 5.000 spettatori attualmente in ristrutturazione e pronto a mostrarsi nella sua nuova veste proprio per l’evento.

Nelle Semifinali di martedì 31 ottobre 2023, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronterà Cucine Lube Civitanova nel secondo incontro della giornata mentre la Final Four sarà aperta dalla sfida tra i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia. Le due vincitrici giocheranno la Finale mercoledì primo novembre.