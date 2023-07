Al Marano il 17esimo torneo della Miniera. “Lo sport per valorizzare il territorio”

Al Rione Marano la 17esima edizione del torneo della Miniera, ma i veri vincitori sono i volontari che hanno organizzato due settimane di eventi all’insegna dello sport, della promozione territoriale e del divertimento. Si è abbassato il sipario sulla manifestazione organizzata da Promis Gruparel e Pro loco di Montechino nel paese del petrolio, sulle colline sopra Gropparello. Un evento che ogni anno mette in competizione giocatori residenti e villeggianti del comune di Gropparello in rappresentanza delle proprie frazioni e località di appartenenza. Dopo una finale equilibrata e ricca di occasioni è bastato il gol di Riccardo Albertelli per sancire la vittoria di misura del Rione Marano sul Sariano.

La partita si è disputata all’interno di una cornice di pubblico da brividi: centinaia le persone che hanno affollato Montechino per l’atto conclusivo di una delle manifestazioni più amate dalla comunità. Prima della finalissima tanti applausi anche per la partita di calcio femminile e il match tra le vecchie glorie di Gropparello. Durante la serata è stato ricordato anche Federico Maggi, volontario scomparso prematuramente lo scorso dicembre. Il premio in sua memoria è stato conferito a Pino Zanelli per il suo impegno in tutte le realtà associative del territorio.

“Chicco è sempre qui noi, lo ricorderemo sempre” il commento degli organizzatori. Passato, presente e futuro si sono intrecciati al torneo della Miniera dove hanno potuto divertirsi nel campo da gioco anche i piccoli campioni della Polisportiva Gropparello. “Anche così si promuove il territorio – sottolineano Marco Maggi e Paolo Baffi, presidenti di Promis e Pro loco – vedere così tante persone di tutte le età affollare questa piccola frazione è bellissimo”. Al triplice fischio, dopo i festeggiamenti di rito, sono stati conferiti i premi individuali ai calciatori che si sono distinti per reti realizzate, parate e occasioni create. Pietro Franchi è stato eletto capocannoniere del torneo, ad Aldo Dordoni il premio per il gol più bello, miglior portiere per Matteo Iughetti, decisivo nella finalissima, il miglior non tesserato è stato Andrea Carini, infine, Simone Villaggi è stato eletto miglior giocatore.

Il premio più grande però va come sempre ai volontari che hanno permesso di realizzare un evento entrato ufficialmente nei cuori dei gropparellesi. L’estate ora continua con la grigliata sotto le stelle di Gusano, in programma questo fine settimana e con la festa dei Cuion organizzata dalla Promis mercoledì 2 e sabato 5 agosto nel piazzale di via IV novembre a Gropparello.