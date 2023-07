Ripescaggio del Piace, società chiede di tesserare i calciatori per le amichevoli

Piacenza calcio: in attesa del possibile ripescaggio, la società ha presentato istanza con richiesta di deroga alla Federazione per poter tesserare i calciatori in modo tale da poter svolgere amichevoli. Sembra per ora che non siano pervenute risposte in merito. Le prime amichevoli nel caso potrebbero essere il 9 agosto contro una squadra di Eccellenza e il 13 agosto contro il Fanfulla.

