Super Lorenzo Cesena, bronzo nei 400 ostacoli agli assoluti di atletica di Molfetta

Super Lorenzo Cesena ai campionati italiani assoluti di atletica di Molfetta. L’ostacolista dell’Atletica Piacenza, 22 anni, ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 400 ostacoli. Un podio quasi inaspettato per la caratura degli avversari e l’importanza del palcoscenico nazionale, ma meritato per i progressi dell’ultimo periodo. Cesena ha infatti migliorato più volte il proprio primato, ritoccando anche nella finale pugliese il record provinciale, grazie ad un 50.80 che gli è valso il terzo gradino del podio alle spalle di Mario Lambrughi (Atletica Riccardi Milano) e Michele Bertoldo (Atletica Vicentina).

Niente da fare invece per Andrea Dallavalle in ottica qualificazione ai Mondiali di Budapest di agosto: la misura di 16.58 che gli è valsa il bronzo tricolore nella serata di sabato, è infatti ben lontana dalla misura minima (17.20) per staccare il pass per la competizione iridata e le poche gare disputate non gli permettono di sfruttare il ranking. Il campione di salto triplo di Gossolengo chiude così una stagione complicata dagli infortuni e mette nel mirino il grande obiettivo: le Olimpiadi di Parigi 2024.