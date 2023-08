Gas Sales Bluenergy Piacenza, nasce l’abbonamento per gli studenti universitari

Ultimi giorni dedicati agli abbonati della scorsa stagione interessati a rinnovare l’abbonamento All Inclusive o Regular Season cambiando settore e posto a prezzo agevolato. Il termine ultimo è fissato sabato 4 agosto 2023, poi fino ad inizio campionato proseguirà la vendita aperta a tutti, sia per l’abbonamento All Inclusive che comprende oltre alle partite di Regular Season quelle di Champions League, i playoff e l’eventuale gara di Coppa Italia, sia per l’abbonamento Regular Season.

Nasce intanto l’abbonamento All Inclusive per gli studenti universitari.

Tutti i dettagli sul sito della Gas Sales Bluenergy.