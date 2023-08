Nuoto, quattro giovani della Nino Bixio si qualificano ai campionati italiani

Come ultimo appuntamento prima dei tanto attesi Campionati Italiani Giovanili che si terranno nella meravigliosa cornice del Foro Italico a Roma da martedì 1 a martedì 8 agosto 2023, si sono svolti nei giorni scorsi a Lodi i Campionati Regionali delle Categorie Juniores, Cadetti e Seniores.

Per la Nino Bixio di Piacenza sono stati staccati altri quattro pass per i campionati italiani. Dora Tramonti (Junior) si qualifica nei 50 dorso, vincendo la finale B con 30”85 e nei 100 stile libero con 59”47, dove conquista l’ottavo posto nella finale A e Gioele Paron (Junior) che vince la finale B dei 200 stile libero con 1’55”86 e si qualifica per Roma anche nei 50 stile libero, dove si piazza secondo nella finale B con 24”41. Gioele aveva già ottenuto il tempo limite per Roma anche nei 100 stile libero e a questi campionati arriva secondo della finale B con 53”21.

Buoni risulati anche per il delfinista Junior della Nino Bixio, Luca Trespidi che pur essendo nel primo anno di questa categoria, nuota tutte e tre le finali B dei 50, 100 e 200 delfino, migliorando i suoi tempi e nuotando il 100 sotto ai 58”.

Bene le staffette Junior. La 4×200 stile libero maschile, con Ricci, Paron, Trespidi e Zilli conquista l’ottavo posto col tempo di 8’09”92, mentre si abbuonano al quindicesimo posto le staffette 4×100 stile libero sia femminile (Tramonti, Resuli, Trepidi Sara, Giupponi) che maschile (Trespidi, Paron, Ziotti, Zoncada) e 4×100 mista sempre sia femminile (Tramonti, Giupponi, Trespidi Sara, Resuli) che maschile (Paron, Zilli, Trespidi, Ricci).

La Nino Bixio ha schierato anche le staffette Senior, rinunciando a volte all’aspetto meramente agonistico, per permettere a ragazzi che non sono riusciti ad accedere a certe manifestazioni, ma che si sono impegnati tutti l’anno, di poter partecipare, come premio al lavoro svolto.

Hanno partecipato ai Campionati Regionali anche Sofia Giupponi (Junior) nei 50, 100 e 200 rana, Sara Trespidi (Junior) nei 200 delfino e nei 400 misti, Sveva Trespidi (Senior) nei 50 e 200 dorso, Matteo Zilli (Junior) nei 200 delfino e Chiara D’Ascanio, Emma Dordoni, Mattia Bazzoni, Davide Molinelli, Andrea Ronca e Lorenzo Trogu nelle staffette. In totale la Nino Bixio, su un totale di 66 squadre partecipanti, si piazza a metà classifica.