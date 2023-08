Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Lecco, che farà la B. Piace condannato alla D

Il Tar del Lazio ha ufficialmente accolto il ricorso del Lecco contro la decisione del Coni: significa che la squadra lombarda potrà regolarmente disputare il prossimo campionato di Serie B (conquistato sul campo al termine della scorsa stagione). Come consgeuenza, il Perugia rimarrà in Serie C, condannando – di fatto – il Piacenza Calcio alla Serie D, dopo la retrocessione maturata qualche mese fa. Le motivazioni della decisione presa dal Tar saranno rese note il prossimo 10 agosto.

Occorre tuttavia ricordare che la decisione del Tribunale regionale è un primo step quasi definitivo: la palla passa ora al Consiglio Federale di domani e successivamente al Consiglio di Stato il 29 agosto. A loro il compito di ufficializzare la decisione di oggi, fornendo un epilogo alla vicenda.