Serie C al via il 3 settembre, lunedì sorteggiati i calendari. Fiorenzuola nel Girone A

Alla luce della sentenza di ieri del Tar, che di fatto ha azzerato le speranze di ripescaggio del Piacenza, si delineano i tre gironi di serie C che saranno ufficializzati lunedì 7 agosto. In quell’occasione, sarà predisposto il calendario del campionato che partirà il 3 settembre.

Il Fiorenzuola sarà quasi certamente nel Girone A, con Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta U23, Giana, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

Il presidente di Lega Pro Matteo Marani, al termine del Consiglio Federale, ha poi chiarito che il via della Coppa Italia di Serie C sarà fissato dopo l’inizio del campionato. “Sono certo che sarà una stagione ancor più bella di quella passata, con tanti giovani e al quale parteciperà la vera Italia, con la presenza di club in quasi tutte le regioni seguiti dalla passione dei loro tifosi”, ha commentato.

