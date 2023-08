Prosegue la preparazione del Piace: 2-1sull’Under 19 di mister Rossini

Il Piacenza apre una nuova settimana di preparazione estiva con la vittoria per 2-1 sull’Under 19 di mister Rossini, nell’allenamento congiunto (tempi da 30 minuti) di San Rocco. In campo i giocatori biancorossi che fin qui hanno avuto meno spazio nelle prime uscite. A partire dal portiere classe 2006 Fossati, fino a Boffini e Baudouin (partito dalla panchina con la Pergolettese) in difesa, passando dal giovane Sollini insieme a Chiricosta (poi uscito infortunato con una distorsione alla caviglia, da valutare) e Andreoli in mediana e Hrom accompagnato da Ndoye e dal promettente Bassanini nel tridente offensivo. Al vantaggio dei giovanissimi con la bella punizione di Ruiz, la squadra di Maccarone ha risposto già nel primo tempo con il rigore di Andreoli e la rete di Baudouin, che ha risolto una mischia in area. Chiuso così un weekend intenso e ricco di impegni, ora è tempo di rimettersi al lavoro per avvicinarsi al meglio alla stagione.

FOTO DI CLAUDIO CAVALLI: