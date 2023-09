Gas Sales, chiusa la 2° settimana di training. Recine: “Si lavora ma ci si diverte”

Con un doppio allenamento (pesi e tecnica al mattino, lavoro sulla sabbia e beach volley nel pomeriggio) si è conclusa ieri la seconda settimana di preparazione per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, in vista della stagione 2023-2024.

I sette giocatori agli ordini di coach Andrea Anastasi (Robertlandy Simon, Fabrizio Gironi, Edoardo Caneschi, Nicolò Hoffer, Francesco Recine, Fabio Ricci e Bruno Dias) hanno così completato il programma stilato dal tecnico mantovano e dal suo staff per il periodo inaugurale dell’attività. Staff tecnico che da ieri può contare anche sul preparatore atletico Davide Grigoletto, il quale ha terminato gli impegni con la Nazionale svizzera maschile.

Una seconda settimana di preparazione in cui sono aumentati gradualmente i carichi di lavoro alternando quotidianamente esercizi con palla a quelli dedicati alla preparazione atletica e sedute in sala pesi. A commentare i lavori ci ha pensato lo schiacciatore Francesco Recine: “Stiamo lavorando tanto e direi molto bene. I carichi di lavoro giorno dopo giorno aumentano, sono state due settimane intense, ma sappiamo bene che tutto questo ci tornerà molto utile tra qualche tempo. Siamo in pochi, sarà così ancora per parecchie settimane, siamo un bel gruppo e devo dire che lavoriamo sodo ma ci divertiamo anche. Ho buone sensazioni per la stagione che sta per iniziare, quest’anno ho iniziato la preparazione con la squadra dal primo giorno, non mi capitava da un po’ tempo: lavoro per farmi trovare pronto per ogni occasione che mi verrà data”.

Il gruppo già a disposizione di Anastasi godrà ora di tre giorni di riposo prima di tornare in palestra e inaugurare la terza settimana di preparazione. La ripresa è infatti fissata nella mattinata di martedì e al gruppo di aggregheranno alcuni ragazzi del settore giovanile.