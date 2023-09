Piace, presentate le squadre del vivaio. “Risultati e legame con il territorio”

“Osservare stasera oltre 500 persone qui presenti che credono nel Piacenza Calcio lascia intendere ciò che questa società rappresenta e quanto sia importante il nostro ruolo: per una stagione intera, entreremo in stretto contatto con ognuna di queste famiglie e cercheremo di farlo nella miglior modo possibile. Da società di serie A e non di serie D”.

E’ stato ovviamente quello di Marco Polenghi l’intervento più significativo nel corso della serata che, ieri, alla discoteca Avila di Rivalta, è stata l’occasione per un contatto collettivo di tutto il mondo Piace. Prima squadra, vivaio, formazione femminile e i ragazzi del Dream Team: tutti insieme appassionatamente per dar corso a una stagione che, come sottolineato da tutti i soci della nutrita cordata dirigenziale, non sarà soltanto prima squadra e caccia alla serie C.

“Non lo chiamiamo progetto ciò che stiamo perseguendo, bensì è un’ambizione quella che muove ognuno di noi in questa avventura- ha spiegato ancora Polenghi nel corso della presentazione orchestrata dal giornalista e vicedirettore di Telelibertà, Michele Rancati -. Oltre ai risultati sportivi ovviamente, vogliamo consolidare il legame con il territorio che è uno dei nostri capisaldi”.

GLI ARTICOLI SU LIBERTA’

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI