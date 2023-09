Piace, è tempo di esordio in Serie D: alle 15 i biancorossi affrontano il Ciserano

Sono passati più di quattro mesi e mezzo da quel fatale Piacenza-Vicenza, in mezzo c’è stata l’illusione di poter riacciuffare la Serie C per un pelo, l’amarezza e la rassegnazione del dilettantismo, l’ormai inevitabile rinvio dell’inizio di campionato che si ripete ogni anno, ma ora lo si può dire: finalmente. Si apre proprio così la nuova avventura di mister Maccarone sulla panchina del Piacenza Calcio, che oggi esordirà in Serie D sul campo del Ciserano Bergamasco (fischio d’inizio alle ore 15).

Da qui si passa alla prima formazione che dovrà dare il via alla cavalcata biancorossa. Le cattive notizie arrivano dal centrocampo, orfano di Gerbaudo e Artioli squalificati, per il resto tutti disponibili e recuperati anche gli acciaccati Zini e Kernezo. Sarà ballottaggio proprio tra questi due per il tridente d’attacco, favorito Zini per giocare insieme a D’Agostino e Recino, il resto del 4-3-3 sarà completato da Moro in porta, difesa con Canale, Silva, Baudouin e Santella, in mezzo Andreoli e Bachini agiranno ai lati di Corradi, leader della cabina di regia.

La probabile formazione

PIACENZA CALCIO (4-3-3): Moro; Canale, Silva, Baudouin, Santella; Andreoli, Corradi, Bachini; D’Agostino, Recino, Zini. All.: Maccarone.