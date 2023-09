Noah Pakdamar aveva 14 anni e una grande passione per il calcio, spezzata come la sua vita da una tragedia che parenti e amici non dimenticano.

Ieri, al campo sintetico di via Anguissola, le “sue” due squadre, gli Allievi di Spes e San Giuseppe si sono sfidate per il primo trofeo “Noah nel cuore”.

Quando accaduto sul campo è passato ovviamente in secondo piano. Tutti si sono stretti, commossi, alla mamma Francesca Sofia Chiapponi e al papà Can Pakdamar prima e dopo la partita, a cui hanno assistito amici e amiche che avevano conosciuto da vicino la generosità e la sensibilità di un ragazzo che se n’è andato troppo presto, lasciando in vuoto indelebile in tutti loro.

