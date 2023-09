Stasera alle 20.30 riparte Zona Calcio: ospiti Silva, Baldrighi e De Santis

Questa sera riparte Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in diretta dallo Spazio Rotative ogni lunedì alle 20.30.

Confermati i punti di forza di tutti questi anni: gol, immagini e commenti, affidati agli ospiti di serata e all’immancabile poker di opinionisti, vale a dire i giornalisti Giorgio Lambri, Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marco Villaggi.

Ma non mancheranno anche tantissime novità, come la rubrica dedicata agli imprenditori che investono nel mondo del calcio. Si parte stasera con l’intervista al socio del Piacenza Alessandro De Santis.

In primo piano, ci sarà ovviamente il calcio giocato, con l’analisi della vittoria del Piacenza, della sconfitta del Fiorenzuola e di tutte le categorie del calcio dilettanti. Ospiti in studio il capitano biancorosso Jacopo Silva e il vicepresidente del Fiorenzuola Daniele Baldrighi.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

