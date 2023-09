Dopo l’esordio vincente in Serie D, oggi inizia il cammino in Coppa Italia per il Piace

Campetti isolati da tutto il resto, tribune da meno di mille spettatori, paesini della provincia che avremmo fatto a meno di visitare di nuovo dopo l’epoca post-fallimento. Per il Piacenza che riprende le misure con la Serie D, tutto sembra improvvisamente più piccolo. Merito anche dei tifosi biancorossi, che dopo l’ottima (e probabilmente inaspettata) risposta alla campagna abbonamenti, non sono mancati nemmeno all’esordio sul campo del Ciserano. Difficile quantificare con certezza, ma si parla di circa 400 cuori piacentini in terra bergamasca.

Dopo l’esordio vincente in campionato, oggi pomeriggio parte la corsa della Coppa Italia di Serie D del Piacenza. Fischio d’inizio alle 15.00 dal “Comunale” di Castel Maggiore di Bologna, casa del Progresso, società che ha dovuto attendere il ripescaggio in quarta serie nel girone D, dopo aver raggiunto gli spareggi nazionali di Eccellenza nella scorsa stagione. Quella dei biancorossi, sarà l’ultima sfida del turno preliminare (già giocato a fine agosto) e in caso di parità al termine dei 90 minuti, sarà decisa dai calci di rigore.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ