La Gas Sales batte Brescia 3-1 nella prima amichevole stagionale. Recine fa 28 punti

Il primo test stagionale della Gas Sales Bluenergy Piacenza si è chiuso con un successo per 3-1 contro Brescia al PalabancaSport. Biancorossi ancora in piena fase di rodaggio, ma che nonostante l’assenza dei giocatori impegnati in Nazionale (anche Caneschi ha dato forfait all’ultimo per un problema alla schiena) sono riusciti a imporsi sugli avversari, schierando – in questo primo allenamento congiunto della stagione – sei giocatori e alcuni ragazzi delle giovanili.

Dall’altra parte della rete la formazione bresciana, squadra di Serie A2 guidata da Roberto Zanbonardi e reduce dal successo per 3-1 ottenuto a Reggio Emilia nel suo primo test della stagione.

Coach Andrea Anastasi ha provato situazioni di gioco interessanti trovando un Recine già in gran forma (28 punti con 7 ace) e un gruppo già in palla. Piacenza ha spinto l’acceleratore anche al servizio con 9 ace e a muro (ben 10) mostrando una crescita progressiva nel gioco durante i set.

“Ho visto buone cose – ha spiegato a fine partita il tecnico biancorosso – anche se logicamente c’è ancora tanto da lavorare. La cosa più bella della giornata è aver visto due ragazzini giovanissimi fare bene. Dias mi è piaciuto parecchio, siamo sulla strada giusta e potrà darci una grande mano in questa stagione”.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Consoli Sferc Brescia 3-1

(25-20, 25-22, 22-25, 26-24)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Recine 28, Gironi 14, Zlatanov 5, Ricci 8, Simon 5, Dias 3, Hoffer (L), Imokhai. Ne: Rocca, Emiliani, Alessi, Artioli, Zanellotti (L). All. Anastasi.