Biancorossi in campo con cinque Under. Piacenza – Villa Valle 0-0

Debutto casalingo oggi per il Piacenza Calcio, in campo contro il Villa Valle. Mister Maccarone cambia rispetto a domenica scorsa: subito cinque “under” con l’inserimento del francese Baudoin al posto di Del Dotto. Campo appena rizzollato e quindi in perfette condizioni.

PIACENZA-VILLA VALLE 0-0

PIACENZA (4-3-3): Moro; Luca Canale, Silva, Baudouin, Santella; Gerbaudo, Bachini, Andreoli; Dnoye, Recino, D’Agostino. All. Maccarone.

VILLA VALLE (3-4-3): Maglieri; Agazzi, Priola, Paris; Melseaux, Chiossi, Martini, Giorgi; Perrotti, Ferrario, Siani. (Mazzola, Meloni, Hyka, Lleshaj, Serpe, Marocco, Bortoletti, Moretto, Gualdi). All. Mangone.

Arbitro: Teghille di Collegno