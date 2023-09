Domenica a Piacenza il Giro Handbike, ottanta iscritti: “Abbattimento delle barriere”

La sesta tappa della tredicesima edizione del Giro Handbike si correrà a Piacenza domenica 24 settembre. Gli ottanta iscritti, tra cui alcuni stranieri, si sfideranno su un circuito di 4,5 chilometri che abbraccia le vie cittadine con partenza e arrivo nei pressi del quartiere Le Mose. “L’edizione 2023 del GiroHandbike sta riscuotendo un grande successo e noi siamo già in dirittura d’arrivo per la realizzazione della prossima. Ci auguriamo che anche la città di Piacenza accolga con un grande pubblico i nostri #campionidivita che correranno per aggiudicarsi le ambite maglie del GiroHandbike” così Fabio Pennella Presidente Solutions &Events Organization (SEO).

“Finalmente è arrivato, anche per Piacenza, il momento di accogliere la tappa del Giro Handbike annunciata e attesa ormai da diversi mesi”. A sottolineare con orgoglio l’appuntamento è l’assessore allo sport Mario Dadati, che aggiunge: “L’inclusione e l’abbattimento delle barriere così come l’universalità dello sport che è capace di unire, di coinvolgere e di trasmettere messaggi che passano anche attraverso l’agonismo e la grinta degli atleti che avremo l’onore di accogliere e applaudire domenica lungo il tracciato piacentino”.

Il programma dell’evento prevede già dalle ore 7.45 il ritrovo degli atleti e delle atlete presso il Palasport di via Alberici; dalle ore 10.00 chiusura delle strade e prova del percorso e fino alle 10.45 animazione presso la zona di partenza/arrivo dove seguirà la presentazione delle maglie ufficiali del GiroHandbike: maglia rosa Teleflex, maglia bianca G3/BPM; maglia rossa San Marino Mail; maglia nera PMP. Alle ore 11,00: Partenza Ufficiale 1^ gara; – ore 12,15 circa: Fine della Gara; alle ore 12,45: Partenza Ufficiale 2^ gara; – ore 14,00: Fine della Gara. La cerimonia delle premiazioni si svolgerà dalle ore 15,15 presso il Palasport di via Alberici.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ