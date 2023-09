La Gas Sales supera Ginevra 4-0 al Palabanca nel suo secondo test stagionale

Il secondo test stagionale della Gas Sales Bluenergy Piacenza al PalabancaSport si è chiuso con un successo per 4-0 contro la formazione svizzera del Chenois Geneve Volleyball, allenata dall’italiano Marco Camperi (tecnico a Piacenza tra il 2014 e 2017).

Gas Sales che, priva dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali oltre a Caneschi operato nei giorni scorsi alla caviglia sinistra, si è presentata in campo con sei giocatori e alcuni ragazzi delle giovanili. Dall’altra parte della rete la formazione che milita nel campionato svizzero di Lega Nazionale A, al suo secondo impegno di precampionato.

Coach Andrea Anastasi ha provato diverse situazioni di gioco interessanti trovando un Gironi in gran palla sia da opposto che da schiacciatore di banda (27 punti con il 77% in attacco) e un gruppo in crescita rispetto alla prima uscita stagionale. Bene anche i giovani Zlatanov, Rocca e Imokhai.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Chenois Geneve Volleyball 4-0

(25-23, 25-19, 25-15, 34-32)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Recine 14, Gironi 27, Zlatanov 7, Ricci 9, Simon 6, Dias 3, Hoffer (L), Imokhai 1, Rocca 1, Alessi. Ne: Artioli, Gabellini. All. Anastasi.

CHENOIS GENEVE VOLLEYBALL: Sanchez 2, Maciel 8, Poffet 7, Djokic (L), Kordas 6, Kurik 10, Norris 7, Zerika 5, Maag 1. Ne: Jucker Del Valle, Eaton. All. Camperi.