Rugby, Lyons in campo al Beltrametti per il Trofeo Capuzzoni: avversario Milano

Dopo tre anni torna oggi alle 16.00 uno degli appuntamenti più sentiti del rugby piacentino, il “Trofeo Capuzzoni” messo in palio tra Sitav Rugby Lyons e AS Rugby Milano. Dopo tre anni di stop forzati, la tradizione torna a prendere forza e rinnovarsi, con la partita intitolata alla memoria dell’ex giocatore delle due società tragicamente scomparso a soli 26 anni in un incidente subacqueo. Da quel triste giorno del 1995 la memoria del “Capu” non si è mai affievolita, diventando perno su cui si fonda l’amicizia tra la società bianconera e l’AS Rugby Milano, club in cui si formò Capuzzoni prima di passare nel 1991 ai Lyons. Una partita sicuramente molto sentita dalle due società, che nonostante la natura “amichevole” della sfida vorranno onorare al meglio l’appuntamento.

I Lyons avranno anche un’ulteriore spinta emotiva, dato che affronteranno la prima partita della nuova stagione dal proprio pubblico e vorranno fare bella figura davanti alla curiosità dei tifosi per la nuova direzione della squadra sotto la guida dello staff tecnico di Bernardo Urdaneta. Inoltre, l’occasione è stata colta dalla società bianconera per celebrare il suo 60° compleanno, invitando allo stadio tutti i propri tifosi ed anche gli ex giocatori e fondatori della società per celebrare l’importante traguardo. Si annuncia quindi una giornata carica di emozioni e ricordi, con al centro la terza uscita stagionale dei leoni bianconeri.

Dopo due prove convincenti, contro le Zebre due settimane fa e a Verona sabato scorso, i bianconeri vogliono continuare nel proprio percorso di avvicinamento alla stagione di Serie A Elite, che inizierà domenica 8 ottobre sul campo dei campioni d’Italia del Rovigo. Ogni uscita serve a oliare i meccanismi di gioco e trovare l’intesa con i compagni, fondamentale per affrontare il massimo campionato italiano con le massime ambizioni.

Calcio di inizio allo Stadio “Walter Beltrametti” alle 16.00 di oggi. Presso lo stadio verrà allestito un banchetto dove sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la prossima stagione di Serie A Elite, al prezzo di 60 euro intero e di 40 euro per i soci Lyons e per i centurioni Lyons.

Convocati Sitav Rugby Lyons

Avanti: Cocchiaro, Minervino, De Rossi, Cristian, Pelliccioli, Acosta, Morosi, Salerno, Aloè, Tripodo, Janse van Rensburg, Salvetti, Filoni, Pisicchio, Cemicetti, Petillo, Cissè, Bance, Mannelli, Portillo, Bottacci, Moretto

Trequarti: Fontana, Via A, Del Bono, Chico, Paz, Bruno, Zaridze, Rodina, Via G, Biffi

Non disponibili: Cuoghi, Cafaro, Conti