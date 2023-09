F500, Po in piena a Cremona, gare annullate. Zielinski campione del mondo

La grande piena del fiume Adda sfociata nel Po a pochi km. da Cremona è la causa principale dell’annullamento del Gran Premio di Cremona di motonautica. C’era in palio il titolo della F500 e la lotta era praticamente ristretta tra Marcin Zielinski (71 punti) ed Erko Aabrams (65). Non potendo scendere in acqua, Marcin Zielinski è il nuovo campione del mondo 2023, secondo Erko Aabrams (fatale la rottura del motore a Bad Saarow nella terza manche: sarebbe andato a pari punti con il polacco e avrebbe trionfato per aver conseguito il maggior numero di manche vinte nel corso dell’anno).

Terzo posto per lo slovacco Marian Jung seguito a ruota da Attila Havas, Robert Hencz e David Loukotka.

Classe 1989, il polacco Marcin Zielinski è diventato campione del mondo dopo 8 anni di militanza nella F500 con un’evidente ascesa nelle ultime tre stagioni quando ha più volte dimostrato di andare forte conquistando nel 2022 la medaglia d’argento. In ultimissima analisi, un successo meritato che bissa il titolo di campione d’Europa ottenuto a Trzcianka (Polonia). Erko Aabrams esce a testa altissima dal duello con Zielinski mentre lo slovacco Marian Jung quest’anno si è estraniato troppo presto dalla lotta per il titolo. Anche Attila Havas ha leggermente deluso specialmente nella seconda parte del Mondiale dove non è più riuscito a trovare il giusto set up del motore. Infine, un campionato altalenante per Robert Hencz ed evidenti progressi per David Loukotka.