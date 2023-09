Rinforzo tra i pali per il Piace: preso l’ex Fiorenzuola Nicholas Battaiola

Il Piace corre ai ripari, rinforzando la propria porta con Nicholas Battaiola, ex estremo difensore del Fiorenzuola (squadra con la quale ottenne la promozione in Serie C al termine della stagione 2020/2021). Il portiere classe 1996 cresciuto nelle giovanili della Cremonese era svincolato: la chiamata della società biancorossa è arrivata dopo il pesante 3-1 incassato contro la Casatese domenica scorsa.

