Sitav Lyons batte Rovigo nel tempio del rugby. Non succedeva da 38 anni

Festa Lyons al Battaglini: la Sitav espugna il tempio del Rugby Italiano lasciando al palo i campioni d’Italia del Femi-CZ Rovigo, con una prova di cuore, grinta e applicazione che ha lasciato impotenti i grandi favoriti della vigilia. Per la prima volta nella storia bianconera il tempio del rugby italiano è conquistato dai piacentini, che iniziano al meglio il campionato di Serie A Elite.

Una serata di gloria per la squadra di Bernardo Urdaneta, che ha messo in chiaro le cose fin dal primo tempo e poi si è difesa con le unghie e con i denti nel secondo tempo, lasciando la propria area di meta inviolata e andando a un passo dalla meta del bonus offensivo che avrebbe certificato un trionfo meritato e sudato. Una prova da encomio per i bianconeri, che dopo aver segnato due mete in avvio hanno tenuto a distanza i campioni d’Italia con grande autorità, meritando gli applausi e il riconoscimento del competente pubblico di Rovigo.

Partenza sprint dei Lyons che alla prima azione marcano la meta con Capitan Bruno imbeccato da Paz. Dalla prima azione si nota come i bianconeri siano sul pezzo e determinati, con un pallone recuperato subito trasformato in oro. E la squadra di Urdaneta batte il chiodo finchè è caldo, con la mischia bianconera che al 10’ sale in cattedra e porta a marcare Alessandro Via la seconda meta dell’incontro. Primo sussulto del Rovigo al 22’ con un calcio piazzato di Atkins, che accorcia le distanze. In finale di prima frazione è ancora il Rovigo a farsi avanti, ma la mischia rossoblù viene respinta dalla strenua difesa dei Lyons.

In avvio di ripresa Rovigo si fa sotto, con un calcio piazzato di Atkins che riporta i padroni di casa sotto break. Nel momento più complicato per i Lyons arriva anche un cartellino giallo a Paz per falli ripetuti, ma la mischia guidata da Portillo ruba il pallone e permette ai bianconeri di risalire il campo. Al 62’ la svolta del match: Sarto gestisce male un pallone in difesa, che viene raccolto da Biffi che si invola in meta per la terza meta bianconera in inferiorità numerica. Rovigo è alle corde, e nei 20 minuti finali gli attacchi dei Campioni d’Italia sono spenti sul nascere dalla stoica difesa dei Lyons, che nonostante un cartellino giallo a Capitan Bruno non concedono nulla agli avversari. Allo scadere c’è anche l’opportunità di marcare la quarta meta, ma il pallone calciato da Biffi è annullato dalla difesa prima che Giovanni Via schiacci l’ovale in meta. Tripudio bianconero al Battaglini, con i Lyons che per la prima volta nella loro storia intonano la Marcia di Brancaleone a Rovigo.

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons 6-19 (3-12)

Marcatori: p.t. 1’ m. Bruno (0-5), 9’ m. Via A. tr. Zaridze (0-12), 20’ c.p. Atkins (3-12); s.t. 44’ c.p. Atkins (6-12), 61’ m. Biffi tr. Zaridze (6-19)

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio; Sarto, Moscardi (63’ Vaccari), Uncini (77’ Elettri), Bacchetti; Atkins, Chillon (63’ Visentin); Cosi, Sironi, Meggiato (57’ Casado Sandri); Ferro (cap), Steolo (71’ Munro); Swanepoel (57’ Walsh), Giulian (60’ Ferraro), Quaglio (60’ Leccioli)

all. Lodi

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina (71’ Via G.), Paz, Zaridze, Bruno (cap); Del Bono (52’ Cuminetti), Via A; Portillo, Mannelli (57’ Bance), Janse Van Rensburg; Pisicchio (56’ Cemicetti), Salvetti (75’ Cissè); Tripodo (55’ Morosi), Cocchiaro (48’ Acosta), Minervino (77’ De Rossi)

all. Urdaneta

Arb. Federico Vedovelli

AA1 Alex Frasson, AA2 Giona Righetti

Quarto Uomo: Filippo Vinci

TMO: Giuseppe Vivarini

Cartellini: 52’ giallo a Paz (Rugby Lyons 1963), 70’ giallo a Bruno (Rugby Lyons 1963)

Calciatori: Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 2/3 ; Zaridze (Sitav Rugby Lyons) 2/3

Note: Campo in buone condizioni, circa 23°, presenti allo Stadio circa 1300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 0, (Sitav Rugby Lyons) 4

Player of the Match: Santiago Portillo (Rugby Lyons 1963)