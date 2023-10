Berruto a Pontenure: “Con Anastasi la Gas Sales potrebbe diventare Campione d’Italia”

“Sono sempre felice di tornare a Piacenza, dove è iniziata la mia carriera sportiva”. Mauro Berruto, è stato ospite, nei giorni scorsi, al Teatro Serra di Pontenure per la rassegna culturale ‘45esimo parallelo’, dove ha incontrato il pubblico piacentino. Quel pubblico che non può non ricordarlo, se non altro per aver portato in serie A, la squadra portabandiera della pallavolo maschile, allora Copra Volley, oggi Gas Sales. Con Berruto è iniziata la storia della pallavolo biancorossa che i tifosi si augurano possa portare presto a conquistare il titolo di Campione d’Italia. Si può dunque sperare in un capolavoro della Gas Sales? “Perché no – dichiara Berruto – Andrea Anastasi, grande allenatore, ha guidato la nazionale di Spagna, agli Europei del 2007 a centrare l’unico loro trionfo internazionale. Una sorpresa per Piacenza dunque – non nasconde Berruto – potrebbe arrivare.

Da un anno Berruto siede in aula a Palazzo Montecitorio, eletto tra le fila del Pd. Sua è stata la proposta, divenuta poi legge all’unanimità del Parlamento, che ha reso lo sport un diritto riconoscendo “il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. In dialogo con il giornalista Giorgio Lambri, Berruto ha sfatato falsi miti. “Non esiste – ha dichiarato – la possibilità che la motivazione sia determinata dall’esterno. Il motivatore genera un principio di dipendenza, che potrebbe avere effetti solo a breve termine. Un buon allenatore è educatore, porta l’atleta ad essere indipendente, a fare a meno di lui, creando le condizioni affinché il talento possa esplodere”.

