La Gas Sales insegue il primo trofeo della stagione: stasera la semifinale di Supercoppa

Nemmeno il tempo di digerire la scorpacciata in casa dell’Allianz Milano – secondo 3-0 consecutivo dopo quello rifilato a Padova all’esordio in campionato – che per la Gas Sales Bluenergy arriva già un appuntamento da dentro o fuori, con in palio il primo trofeo della stagione. Questa sera alle 20.30 al palazzetto di Biella, Piacenza (vincitrice della scorsa Coppa Italia) scenderà in campo contro Civitanova (finalista dei playoff scudetto) per la seconda delle due semifinali di Supercoppa: chi si aggiudica la sfida vola direttamente alla finalissima in programma domani alle 17.00, dove dall’altra parte della rete ci sarà la vincente del match tra Itas Trentino (squadra campione d’Italia) e Perugia (che invece ha totalizzato più punti nella passata regular season), con quest’ultimo incrocio previsto oggi alle 17.30. Per tutte le partite sono previste le dirette su Rai Sport e i live streaming su volleyballworld.tv.

IL MOMENTO IN CASA GAS SALES – I biancorossi, alla loro prima partecipazione alle Final Four di Supercoppa, si sono resi protagonisti di un ottimo avvio di campionato, contraddistinto da due rotonde vittorie e una buona qualità di gioco. Recuperati Leal (tra i protagonisti del recente successo con Milano), Caneschi e Gironi, la squadra di Anastasi viaggia con il vento in poppa verso questa semifinale, decisa più che mai a tornare in campo anche domani per l’appuntamento clou, con la speranza di mettere le mani su quello che diventerebbe il secondo trofeo tra i grandi della storia del club di Elisabetta Curti. Da un punto di vista tecnico, la squadra sta dimostrando interessanti progressi nella correlazione muro-difesa e in sideout, con servizio e attacco in grande spolvero sia con Padova che al cospetto di Milano. Contro i meneghini, dopo aver accusato qualche problema di troppo in ricezione, la Gas Sales è stata brava a riorganizzarsi, inserendo Andringa in seconda linea per Simon e dando spazio al libero Scanferla per Leal: una soluzione in più per il tecnico mantovano, esperimenti tattici che torneranno utili anche e soprattutto nei match di cartello come quello di stasera, dove l’avversario è di primissimo livello. Anastasi, vincitore con Perugia della scorsa edizione della Supercoppa, sa come si fa: la palla è nelle mani di Piacenza.

L’AVVERSARIO – Sconfitta 3-0 da Monza al primo turno di Superlega, la Lube si è poi riscattata domenica, battendo in tre set Padova. Un avvio così così, dunque, per i vicecampioni d’Italia, guidati ancora una volta in panchina da Chicco Blengini. Dopo la sconfitta al tie break nell’ultima edizione, Civitanova insegue a Biella la sua quinta Supercoppa con l’intenzione di interrompere il lungo digiuno dopo i trionfi delle annate 2006, 2008, 2012 e 2014. Per quanto riguarda il roster, quest’anno sono cinque gli innesti per un sestetto a trazione anteriore. Ad affiancare capitan De Cecco in regia c’è il norvegese Jakob Thelle, ingaggiato da Cuneo insieme al laterale Mattia Gottardo. Rivoluzione in posto 2 con l’ex biancorosso Adis Lagumdzija, miglior realizzatore dell’ultima regular season, affiancato da Matheus Motzo, talento salito dalla A2. Reparto schiacciatori composto da Zaytsev, Nikolov, Yant e Bottolo. A rinforzare il muro Jacopo Larizza, al centro con Simone Anzani, Enrico Diamantini e Barthelemy. In seconda linea un Fabio Balaso blindato può contare sul promettente vice Bisotto.

LE PAROLE DI ANASTASI – “Sarà una Supercoppa un po’ complicata per tutte le squadre che hanno accolto da poco i giocatori delle nazionali. È inevitabile che ci sia molta stanchezza, questa competizione arriva un po’ troppo presto, ma va anche detto che non c’erano altre date disponibili. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto i conti ogni giorno con i giocatori che avevamo in palestra per cercare di fare del nostro meglio ed essere già competitivi per questo appuntamento: è un obiettivo del club quello di fare il proprio meglio in ogni competizione, quindi puntiamo ad arrivare in fondo”.