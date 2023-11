Gas Sales oggi contro Catania per riprendere la corsa dopo la delusione in Supercoppa

Dimenticare alla svelta la delusione in Supercoppa, riprendendo la corsa in campionato e proseguendo quel percorso di crescita che la sconfitta in semifinale contro Civitanova non deve in alcun modo intaccare. Sono questi gli obiettivi in casa Gas Sales Bluenergy, con la squadra di coach Anastasi pronta a rituffarsi oggi in Superlega. Avversaria dei biancorossi sarà la matricola Catania, con il match (un inedito, dato che le due squadre non si sono mai affrontate) in programma alle 16.00 al PalabancaSport.

NIENTE ROMANÒ – Piacenza affronterà questa sfida, terza giornata di campionato, senza il suo opposto Yuri Romanò: il problema muscolare al retto addominale accusato martedì scorso in Supercoppa non ha consentito al giocatore di allenarsi negli ultimi giorni. La sua situazione sarà monitorata giornalmente anche in vista dei prossimi impegni che a breve vedranno la Gas Sales in campo ogni tre giorni, con le gare settimanali prima in Superlega e poi in Champions League a partire dal 22 novembre. A sostituire Romanò sarà Fabrizio Gironi, tra gli unici a salvarsi nella disfatta di Biella.

IL DUBBIO LEAL – Data per certa l’assenza del suo attaccante di riferimento, Piacenza potrà però contare su Yoandy Leal, anch’egli uscito malconcio dalla sfida con Civitanova (lo schiacciatore era appena rientrato da un infortunio) ma comunque a disposizione del tecnico mantovano. Toccherà a quest’ultimo decidere se mandare in campo il martello caraibico dal primo minuto o inserirlo, in caso di necessità, a partita in corso, buttando nella mischia dal primo minuto Francesco Recine che tanto bene aveva fatto da titolare alla prima giornata contro Padova.

L’AVVERSARIO – Dall’altra parte della rete c’è Farmitalia Catania, che a 58 anni dalla sua fondazione si affaccia per la prima volta in Superlega. Dopo la conquista della promozione in A2, ecco l’approdo nella massima serie in seguito all’acquisto del titolo sportivo di Vibo Valentia. Un doppio salto che ha spinto la società siciliana a fare passi importanti sul mercato, allestendo un roster che è un mix di energia ed esperienza. La squadra guidata dal coach brasiliano Cezar Douglas Silva ha approcciato bene la sua avventura nel massimo campionato, battendo Cisterna lo scorso turno (alla prima giornata era arrivata la sconfitta, più che preventivabile, contro Perugia) e candidandosi a recitare un ruolo da protagonista nella lotta salvezza. Punta di diamante della squadra è la diagonale ex-Vibo Orduna-Buchegger, cui si aggiungono i centrali Alessandro Tondo (ex biancorosso) e Nemanja Maulovic (miglior centrale della Serbian Super League nella stagione 2020/2021), gli schiacciatori Luka Basic (l’anno scorso a Piacenza) e Luigi Randazzo (tornato nella sua città dopo diverse stagioni trascorse nei top club di Superlega), l’esperto libero Domenico Cavaccini. Questo il probabile starting-six dei siciliani, decisi più che mai a fare il colpaccio in casa di una big.