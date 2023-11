La Fortitudo resta imbattuta, l’Assigeco ci prova, ma non basta. Finisce 94-92

Si infrangono sul ferro i sogni di vittoria dell’Ucc Assigeco Piacenza sul campo del PalaDozza. I ragazzi di coach Stefano Salieri giocano per quaranta minuti alla pari contro l’imbattuta Fortitudo, ma sono costretti a cedere con il tiro della vittoria di Sabatini che colpisce solamente il ferro e nega ai biancorossoblu la gioia dell’impresa. Non bastano i 30 punti di un immenso Giovanni Veronesi (7/10 da tre), autore di una prestazione da capogiro, e i 21 con 4 rimbalzi di Malcolm Miller. La Effe può giovare dei 26 punti di Pietro Aradori e delle doppie-doppie del tandem americano Ogden (19 punti + 14 rimbalzi) e Freeman (21 punti + 11 rimbalzi) che valgono il settimo successo consecutivo, mentre per l’Assigeco arriva il quarto stop in fila. Finisce 94-92.

“C’è un po’ di amarezza perché abbiamo gestito male l’ultimo tiro che poteva darci la vittoria – il commento di Salieri -. Sarebbe stata una grande conclusione di una partita giocata bene contro la miglior squadra del campionato. Avevamo preparato in maniera ottimale il match, ci è mancata la lucidità e soprattutto la scelta giusta nell’ultimo giro. Queste sono partite decise dai particolari. Siamo stati bravi a livello di rotazioni difensive ma manchiamo ancora in qualche dettaglio. Complimenti alla Fortitudo, noi torniamo a casa con una buona prestazione, ma dobbiamo essere più duri in difesa, recuperare il gap a rimbalzo e sistemare le percentuali ai liberi”.