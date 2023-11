La Gas Sales fa tre su tre in campionato: Catania battuta 3-0 al Palabanca

Piacenza vince anche il terzo set: a breve il servizio completo.

Dopo un’infinita battaglia è la Gas Sales a sorridere al termine del secondo set, chiuso 33-31. I biancorossi conducono su Catania per 2-0.

La Gas Sales si aggiudica il primo set del match con Catania, valido come terza giornata di Superlega. Biancorossi superiori in tutti i fondamentali, dal servizio alla correlazione muro-difesa: i ragazzi di Anastasi archiviano il primo periodo 25-17.

IL SESTETTO DI PIACENZA – Con Romanò out per un problema al retto addominale, coach Anastasi si affida a Gironi nel ruolo di opposto e Brizard in cabina di regia, Recine e Lucarelli sono gli schiacciatori, Simon e Alonso i centrali, Scanferla il libero.

Tenuto precauzionalmente in panchina Yoandy Leal, uscito malconcio dalla semifinale di Supercoppa contro Civitanova ma pronto a subentrare, in caso di necessità, a partita in corso. Prima panchina ufficiale in Superlega per il giovanissimo Manuel Zlatanov.

CATANIA – Sestetto-tipo per Catania, che in diagonale schiera la coppia Orduna-Buchegger, Randazzo e Manavinezhad schiacciatori, Tondo e Masulovic centrali e Cavaccini libero.

LA PRESENTAZIONE – Dimenticare alla svelta la delusione in Supercoppa, riprendendo la corsa in campionato e proseguendo quel percorso di crescita che la sconfitta in semifinale contro Civitanova non deve in alcun modo intaccare. Sono questi gli obiettivi in casa Gas Sales Bluenergy, con la squadra di coach Anastasi pronta a rituffarsi oggi in Superlega. Avversaria dei biancorossi sarà la matricola Catania, con il match (un inedito, dato che le due squadre non si sono mai affrontate) in programma alle 16.00 al PalabancaSport.