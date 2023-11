Gas Sales Bluenergy, numeri da capolista: ora le sfide-verità con le rivali per il titolo

La delusione in Supercoppa di martedì scorso è già in archivio: in campionato Piacenza si riconferma, almeno in questo avvio, un’autentica schiacciasassi. Anche con fuori due dei terminali offensivi di riferimento come Romanò e Leal, la squadra di Anastasi gira eccome. Dopo Padova e Milano è stata Catania ad inchinarsi in tre set ai biancorossi, che da imbattuti e a punteggio pieno si sono issati in vetta alla classifica.

A livello di gioco, servizio, correlazione muro-difesa e attacco sono – in questo momento – le armi principali che la squadra sta dimostrando di avere. Nelle prime tre sfide di campionato la Gas Sales ha messo a segno la bellezza di 18 ace, una media di 6 punti diretti dai nove metri a partita: solo Taranto (19), Trento (20) e Monza (23) hanno fatto meglio. Nell’ultima partita, invece, i blocks a referto sono stati 10, con ben 5 giocatori a realizzare almeno un muro. Infine, ma non ultimo, l’attacco: la Gas Sales in questo fondamentale è seconda solo a Perugia (54,8% dei piacentini contro il 55,4% di precisione degli umbri). Qualità che non possono prescindere dalla ricezione, dove Piacenza è seconda – anche in questo caso dietro a Perugia – con il 36% (ricezione perfetta).

ESAME TRENTO – Nel frattempo, fallito il primo “esame” contro una diretta concorrente come Civitanova, la Gas Sales si prepara ad affrontare un nuovo scontro diretto in piena regola: sabato sera alle 20.30 i biancorossi sfideranno alla BLM Group Arena i campioni d’Italia di Trento. Un buon test per la squadra di Anastasi per dimostrare alle dirette concorrenti, ma soprattutto a sé stessa, di che pasta è fatta.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ