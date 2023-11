Stasera contro Trento campione d’Italia serve la migliore Gas Sales Bluenergy

Coach Andrea Anastasi l’ha definito il primo vero banco di prova di questo avvio di campionato, un “test” al cospetto di una diretta concorrente che potrà sicuramente fornire indicazioni utili sul processo di crescita della squadra.

Non servono molti giri di parole per inquadrare la sfida di questa sera (con inizio previsto alle 20.30, diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv) in casa dell’Itas Trentino, un big match in piena regola – valido come quarta giornata d’andata di Superlega – al cospetto dei campioni d’Italia in carica.

Dopo i tre successi consecutivi centrati con Padova, Milano e Catania, tutte pratiche archiviate per 3-0, la Gas Sales Bluenergy è chiamata ora ad alzare l’asticella, confermandosi più forte delle assenze (su tutte quella dell’opposto Yuri Romanò, per il quale si prospetta uno stop di almeno venti giorni) e di una condizione generale che – per forza di cose – è ancora lontana dall’essere ottimale.

La sfida contro l’Itas segnerà, di fatto, l’avvio di un periodo di fuoco per la squadra di Anastasi, che nei prossimi 30 giorni è attesa da ben otto incontri. Il clou, oltre ai big match di oggi con Trento e del 19 novembre con Perugia, sarà – neanche a dirlo – l’esordio in Champions League del 22 con Ankara, già crocevia fondamentale in ottica graduatoria. Per questo sarà indispensabile partire con il piede giusto: una vittoria alla BLM Group Arena (palazzetto dove lo scorso aprile si consumò un’accesissima battaglia nella serie della semifinale scudetto, poi vinta dai trentini) consentirebbe a Simon e compagni di fare il pieno di fiducia, approcciando con una maggiore consapevolezza della propria forza a tutti i successivi impegni. Il primo scontro diretto della stagione, la semifinale di Supercoppa contro Civitanova, non si è concluso nel migliore dei modi per Piacenza. Adesso la Gas Sales ha l’opportunità di dimostrare di aver “imparato la lezione”.

Orfana di Romanò, la compagine biancorossa si affiderà ancora una volta alla diagonale composta da Brizard e Gironi. Quest’ultimo, titolare contro Catania, ha dimostrato di poter reggere bene sulle proprie spalle il peso dell’attacco piacentino, che comunque non potrà prescindere dall’apporto di un giocatore universale come Lucarelli: il brasiliano è insostituibile e in questo avvio – nonostante abbia giocato un’intera estate non-stop con la sua Nazionale – si è rivelato davvero “on-fire”. Accanto a lui, a presidiare la banda, dovrebbe tornare Leal, definitivamente recuperato dal fastidio al ginocchio che l’ha costretto ai box – in via precauzionale – anche nella recente vittoria con Catania. Al centro, insieme all’inamovibile Simon, spazio a Fabio Ricci, mentre il libero è sempre Scanferla.

L’AVVERSARIO – Dopo i primi due turni vinti solamente al termine di sudati tie break e una semifinale di Supercoppa persa con onore al cospetto di Perugia, l’Itas – nella scorsa giornata – ha stravinto il confronto con la pimpante Verona, battuta a domicilio con un rotondo 3-0. La squadra di Fabio Soli, cui spetta il difficile compito di non far rimpiangere il condottiero Lorenzetti, anche quest’anno si poggia su solide fondamenta “azzurre”, con il tridente Sbertoli–Michieletto–Lavia protagonista con la Nazionale di Fefè De Giorgi. Sono loro, giovani, talentuosi e abituati a vincere, la punta di diamante dell’Itas, che può sempre contare su di un centrale di altissimo livello come Podrascanin affiancato quest’anno dall’ottimo Kozamernik, subito decisivo nelle recenti giornate. Con l’highlander Kazijski emigrato a Milano, la casella di opposto è ora occupata dal fortissimo Rychlicki, che in maglia Itas spera di vincere ciò che con i colori di Perugia non è riuscito a raccogliere. Questo il probabile sestetto di Trento, con Laurenzano (tra i giovani liberi più forti del campionato) a completare la formazione titolare.