“Lo sport è bello quando unisce”. Alla cena Bottigelli anche Simone Inzaghi

“Lo sport è bello quando unisce, assumendo ancora più importanza quando attraverso i suoi valori si riesce nell’impresa di aiutare gli altri, di dare una mano a chi sta peggio di noi”. Le parole di Eusebio Di Francesco, ex calciatore biancorosso (attualmente allenatore del Frosinone Serie A), ma più di ogni altra cosa presidente dell’Assocazione William Bottigelli, hanno aperto – nella splendida cornice della Sala degli arazzi di Collegio Alberoni – la cena benefica della Onlus piacentina, appuntamento tradizione e partecipatissimo che da 21 anni a questa parte rappresenta il clou dell’attività dell’associazione. Dagli aiuti alle famiglie piacentine in difficoltà (centinaia quelle sostenute ogni giorno), alle missioni in Africa, che attraverso le Suore dell’infanzia abbandonata di Monsignor Torta – tra le storiche collaborazioni – donano vita e speranza ai bimbi etiopi. Una serata che come sempre ha unito il mondo del calcio, del volley, del rugby e del basket (con ex campioni e campioni di oggi) all’insegna della beneficenza e dell’allegria. Ad animare la cena di gala della Bottigelli, l’asta con le maglie dei giocatori di calcio: da Immobile a Vlahovic, passando per Modric e Calhanoglu. Infine, la mega lotteria: oltre cento i premi in palio, molti dei quali messi a disposizione dagli sponsor che da anni collaborano con l’associazione e che rappresentano, insieme ai tanti piacentini che ogni giorno aiutano l’associazione, la linfa vitale di una realtà fondamentale. Tra gli ospiti della serata, insieme a tante vecchie glorie del Piacenza Calcio come Dario Hubner, Daniele Cacia e Totò De Vitis, anche Simone Inzaghi, tecnico piacentino dell’Inter e grande amico della Bottigelli. Insieme a Di Francesco (i due allenatori si sono affrontati domenica con le rispettive squadre sul prato di San Siro) hanno dato vita al “terzo tempo” di Inter-Frosinone, accompagnati dagli applausi degli ospiti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà