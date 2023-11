Scherma, Vera Perini conquista il bronzo nella prova nazionale di spada

Ottima prova degli spadisti del Pettorelli alla prima prova nazionale, per la qualificazione alla finale del campionato italiano, che si è tenuta a Casale Monferrato (Alessandria). A salire sul podio è stata Vera Perini, che ha conquistato il bronzo nella categoria Giovani con 176 atlete in gara. Nella spada maschile, invece, si sono ben piazzati anche Tommaso Bonelli (40) e Valentino Monaco (75) in una competizione che ha visto in pedana 250 atleti.

Risultati positivi sono venuti anche nella categoria Cadetti (270 partecipanti) con Monaco (24) e Andrea Bossalini (37), mentre nelle Cadette Camilla Parenti si è piazzata 45esima e Irene Cecchet ha chiuso al 75esimo posto in una gara con 190 atlete.

Dopo la prima prova si qualificano in 70 per la seconda prova che porterà poi alla finale dei campionati italiani. Ragazzi e ragazze sono state assistite a bordo pedano da Alessandro Bossalini, Francesco Monaco e Albert Tena.

Grande soddisfazione per Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli: “Sono molto contento per Vera Perini, arrivata da Torino quest’anno per allenarsi con il nostro staff. E’ un risultato importante e la sua gara è stata strepitosa, proiettandola ai vertici della sua categoria. Un terzo posto conquistato con determinazione. E’ stata una gioia per noi e una motivazione per lei, per affrontare la stagione con l’animo giusto. Negli Under 17 è positiva la prova di Monaco e Bossalini, risultati i primi dell’annata 2009. Anche loro sono proiettati in buona posizione per le finali. Infine, registro l’ottima prestazione di Parenti, entrata nelle 64 e che si conferma tra le migliori. Un po’ incerta la gara di Cecchet che non ha trovato il feeling ottimale, una giornata storta”.