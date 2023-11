Gas Sales, battere Cisterna per fare il pieno di fiducia in vista di Perugia e Ankara

Archiviare il passo falso in casa di Trento, riprendere la corsa in campionato, ma soprattutto fare il pieno di fiducia alla vigilia di un periodo di fuoco. Sono gli obiettivi in casa Gas Sales Bluenergy, con la squadra di coach Anastasi che ha subito l’occasione di riscattare l’amaro 3-1 di sabato scorso: questa sera alle 20.30 (in diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) i biancorossi affronteranno Cisterna al PalabancaSport, nel turno infrasettimanale che vale la 5° di Superlega.

IL MOMENTO – Prima del ko contro i dolomitici, Piacenza in campionato aveva collezionato esclusivamente successi. Padova, Milano e Catania erano state tutte battute con rotondi 3-0, mentre il capitombolo in semifinale di Supercoppa con Civitanova pareva il frutto della classica “giornata no”. E invece, la recente sconfitta al cospetto dei campioni d’Italia (sia pure con le attenuanti relative all’assenza di Romanò e Scanferla, oltre ad un Leal a mezzo servizio) ha certificato come la Gas Sales – in questo momento e al cospetto delle big – accusi ancora qualche “problemino”, retaggio della passata stagione vissuta sulle montagne russe. Gli errori nei finali di set quando tutto è ancora in equilibrio e gli improvvisi cali di concentrazione visti sia con la Lube sia con Trento rappresentano, al di là degli aspetti tecnici che giustamente ad inizio stagione non possono essere al top, il vero scoglio che la squadra di Anastasi è chiamata a superare. E questo alla svelta, perché Perugia (sesta di campionato in programma domenica) è dietro l’angolo, così come l’esordio assoluto in Champions di mercoledì prossimo: due appuntamenti che Piacenza – sia pur rimaneggiata e con giocatori lontani dalla migliore condizione – non può assolutamente sbagliare. La chiave sta tutta nelle parole di Anastasi: «abbiamo diverse defezioni, ma è chiaro che i giocatori a disposizione devono giocare meglio di così».

DUBBI DI FORMAZIONE – Per quanto riguarda il sestetto titolare, due sono le possibili strade: schierare di nuovo Leal dal primo minuto, oppure dare fiducia a Recine, subentrato al cubano-brasiliano nel match con Trento e autore di un’ottima prestazione. Nel primo caso, al centro insieme a Simon, troverebbe posto Fabio Ricci, mentre qualora dovesse essere Recine a presidiare la banda insieme a Lucarelli, l’altro centrale sarebbe Alonso. Per il resto, la diagonale sarà composta da Brizard e Gironi, con il libero Scanferla che – guarito dall’influenza – dovrebbe tornare titolare: nel caso non dovesse farcela, spazio ancora una volta a Hoffer.

L’AVVERSARIO – Cisterna (reduce dalla sconfitta al tie break con Padova) è una squadra imprevedibile. In rosa ci sono ben quattro giocatori (i martelli Peric, Ramon e Bayram, oltre al centrale Nedeljković) che hanno partecipato ai recenti campionati europei. Ma attenzione soprattutto all’opposto francese Theo Faure, che Piacenza ha già incrociato l’anno scorso in Coppa Cev con Montpellier. Il bomber francese è attualmente il terzo miglior marcatore del campionato, anche se i primi due in classifica (Esmaeilnezhad e Mozic) hanno disputato una partita in più.