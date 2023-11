Piace, per tentare la rimonta ecco i primi rinforzi: Facundo Marquez e Amadou Traoré

Da un’intensa trattativa perfezionata a cavallo del weekend al primo allenamento in biancorosso, questa mattina sul campo del Bertocchi: Facundo Marquez è un nuovo giocatore del Piacenza. L’attaccante argentino, 30 anni, ha trovato l’accordo con la società di via Gorra ed è pronto ad aiutare la squadra di mister Rossini già dalla sfida del weekend contro il Caldiero Terme. Marquez si è svincolato nelle scorse settimane dalla Pistoiese, ma era stato protagonista soprattutto nella scorsa stagione con il Sestri Levante, con il quale ha vinto il campionato di Serie D segnando complessivamente 26 reti.

Un doppio rinforzo per un Piacenza in emergenza, dato che è stato completato anche il tesseramento di Amadou Traoré, centrocampista guineano scuola Sassuolo e rimasto svincolato dai neroverdi al termine della passata annata. Il classe 2003, pronto a diventare perno davanti alla difesa, ha convinto allenatore e società durante il periodo di prova e sostituirà, almeno per i prossimi mesi, l’infortunato Bachini.

