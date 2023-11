La Gas Sales parte forte, ma si fa riacciuffare sul più bello: Perugia vince 3-2 in rimonta

Niente da fare per la Gas Salea: Perugia, dopo essere stata sotto 0-2, completa la rimonta al tie break infliggendo la seconda sconfitta in campionato ai biancorossi.

LA CRONACA DEL PRIMO SET – Grande aggressività a servizio, una buona prova a muro, ma soprattutto difesa e contrattacco da applausi: la Gas Sales parte a bomba nel primo set, dove (grazie a una seconda linea davvero sul pezzo) Brizard ha la possibilità di coinvolgere indisturbato i suoi attaccanti di palla alta. I biancorossi impiegano poco per portarsi avanti 10-5, con Perugia che invece fatica più del dovuto ad arginare la verve offensiva di Leal e compagni. Il muro di Simon su Flavio che vale il 13-6 suona già come una sentenza e nonostante il rientro della Sir nel finale con Plotnytskyi (18-21), la difesa e il contrattacco di Piacenza mettono in ghiaccio il primo parziale, chiuso 25-21.

LA CRONACA DEL SECONDO SET – C’è solo una squadra in campo ed è biancorossa: Piacenza continua a martellare anche in avvio di secondo set, con il doppio ace di uno strepitoso Gironi che fa volare la Gas Sales sul 7-1. Il muro di Simon (10-2) rincara la dose poco dopo, Perugia corre ai ripari inserendo Herrera per uno spento Ben Tara, ma cambia poco: trascinata da un Simon straordinario (da applausi il muro su Plotnytskyi del 17-11), la Gas Sales continua a dominare in tutti i fondamentali, dimostrando una concentrazione e un’intensità di gioco da big assoluta. Il secondo parziale va in archivio sul 25-20.

LA CRONACA DEL TERZO SET – Dopo aver dominato in lungo e in largo nei primi due parziali, Piacenza tira il fiato in avvio di terzo set, mentre Perugia – al contrario – manda in campo maggiore aggressività. Giannelli inizia a coinvolgere maggiormente i centrali, l’attacco umbro comincia ad ingranare e la squadra di Lorenzetti si porta avanti di tre lunghezze con Herrera (12-9). Il vantaggio si incrementa, anche perché la Gas Sales perde lucidità a servizio e in contrattacco: Perugia, grazie anche alle devastanti battute di Semeniuk, vola 17-10. Anastasi corre ai ripari buttando nella mischia prima Recine e poi Andringa, ma ormai il set è andato. I padroni di casa chiudono 25-18 e tornano in corsa.

LA CRONACA DEL QUARTO SET – L’avvio di quarto set, dove la Gas Sales impatta subito 0-4, sembra il preludio ad un nuovo assolo piacentino. E invece Perugia recupera, picchiando forte su Leal e firmando il controsorpasso sul 7-6. La Sir ora spinge, volando sul 14-11 con l’ottimo Semeniuk, ma la Gas Sales non molla e aggrappandosi a Gironi riporta il discorso in parità (16-16). Da qui in poi si procede punto a punto, fino a quando Piacenza commette due errori in rigiocata e in attacco: la Sir, aiutata anche dall’ace di Held, piazza il 23-19. Simon e Recine rimangono aggrappati al set (22-23), Gironi annulla il secondo set point a Perugia è firma il pari (24-24), ma alla fine è Herrera a realizzare il 26-24 e a portare i suoi al tie break.

LA CRONACA DEL TIE BREAK – Eccoci dunque al quinto set, dove tra sorpassi e controsorpassi si arriva alle battute finali in perfetta parità. Recine regala tre match point ai suoi, ma Perugia è molto più cinica e con il muro di Solé su Simon piazza il 20-18 finale che consegna la vittoria alla Sir.

I SESTETTI – Biancorossi schierati in campo con Leal e Lucarelli sulla banda, Brizard al palleggio, Gironi opposto, Simon e Caneschi al centro con Scanferla libero.

Perugia manda in campo Giannelli al palleggio, Ben Tara opposto, Solé e Fabio sono i centrali, Semeniuk e Plotnytskyi schiacciatori, libero Colaci.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI