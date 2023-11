Volley Superlega, per la Gas Sales super test con Perugia: vietato “spegnere la luce”

È in casa della corazzata Perugia che si apre il “trittico di fuoco” della Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la squadra di Andrea Anastasi che nel giro di una settimana affronterà la capolista di Superlega (oggi alle 17.30 al PalaBarton, con diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv), Ankara – in occasione dell’esordio assoluto in Champions mercoledì prossimo – oltre alla lanciatissima Monza ancora una volta in campionato domenica 26. Un trittico di sfide che rappresenta un test importante per valutare, in questo avvio di stagione, la tenuta tecnica e mentale dell’ambiziosa formazione biancorossa.

Il successo per 3-1 contro Cisterna centrato al PalabancaSport mercoledì scorso nel turno infrasettimanale ha spazzato via con un colpo di spugna la caduta nel big match di qualche giorno prima al cospetto di Trento. Oggi, per Simon e compagni, ecco un nuovo scontro diretto al cospetto di una compagine che rappresenta, insieme a Trento, Civitanova e alla stessa Piacenza, la principale indiziata per la vittoria dello scudetto.

L’AVVERSARIO – Con in tasca il primo trofeo della stagione (la Supercoppa conquistata il 1° novembre) la corazzata umbra, in campionato, è stata sconfitta soltanto dalla Lube al termine di un combattutissimo tie break lo scorso 5 novembre, remake della finale di Biella. I Block Devils, guidati quest’anno da Angelo Lorenzetti, hanno confermato lo “zoccolo duro” della passata stagione, a cominciare dal regista azzurro Simone Giannelli, passando per i fortissimi centrali Sebastian Solè, Roberto Russo e Flavio, senza dimenticare gli schiacciatori Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk ed Oleh Plotnytskyi, oltre all’opposto Jesus Herrera e al libero Massimo Colaci: giocatori di livello assoluto, così come le “new entry”. Su tutte, l’opposto tunisino-polacco Wassim Ben Tara, che in queste prime battute ha già dimostrato la sua classe. La panchina chilometrica e costellata di stelle rappresenta, di fatto, la vera arma in più della formazione bianconera, con Lorenzetti che – di fatto – può contare su due sestetti intercambiabili.

IL MOMENTO IN CASA GAS SALES – Inutile dire che la Gas Sales, ancora orfana di Romanò, per sperare di fare rientro a Piacenza con qualche punto nel taschino dovrà sfornare la prestazione perfetta. I primi veri scontri diretti della stagione, Civitanova in Supercoppa e Trento in campionato, sono terminati con due sconfitte piuttosto nette: al netto delle assenze e dei giocatori non ancora perfettamente in condizione, ora la Gas Sales deve dimostrare – in primis a sé stessa – qualcosa di più: la consapevolezza di potersela giocare fino alla fine senza cadere vittima di improvvisi blackout al cospetto delle dirette concorrenti. Il match di oggi, a dispetto del risultato, deve essere affrontato proprio con questa filosofia.

IL PROBABILE SESTETTO – Con ogni probabilità, coach Anastasi dovrebbe riconfermare il sestetto uscito vincente dal recente turno con Cisterna. Leal, ancora non al top ma apparso comunque in netta ripresa, dovrebbe presidiare la banda insieme all’inamovibile Lucarelli, così come inamovibile (oltre che obbligata) sarà la diagonale composta da Brizard al palleggio e Gironi nel ruolo di opposto. Accanto a Simon l’altro centrale dovrebbe essere Caneschi, rientrato alla grande dopo l’infortunio e tra i migliori contro Cisterna. Altra certezza è il libero Scanferla, man of the match contro i pontini. Pronti a subentrare, qualora ce ne fosse bisogno, Checco Recine (protagonista di un eccellente avvio di stagione), così come il centrale Roamy Alonso e il martello-ricevitore Robbert Andringa, con quest’ultimo risorsa importante per dare man forte alla seconda linea. L’impressione è che di tutti loro, contro Perugia, ci sarà bisogno eccome.