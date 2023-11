Karate Farnesiana, successi all’Open di Campania: Longeri d’oro e Granelli d’argento

Aurora Longeri medaglia d’oro, argento per Gaia Granelli e un ottimo piazzamento (settimo posto) per Mattia Bongiorni. E’ questo il bilancio, per l’ennesima volta positivo, del Karate Farnesiana impegnato nei giorni scorsi all’Open di Campania. A Eboli, in una gara valevole per il ranking nazionale Fijlkam, hanno gareggiato la bellezza di 1.413 atleti in rappresentanza di ben 257 società. I tre piacentini impegnati nel Salernitano non sono certo una sorpresa all’interno del gruppo allenato dal maestro Gianlugi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli.

Aurora Longeri vanta nel suo palmaers una medaglia di bronzo ai campionati italiani 2022 under 14 ed è titolare della squadra regionale che ha partecipato al Trofeo Coni 2023. Recentemente ha conquistato l’argento all’Open di Casale Monferrato (altra gara valevole per il ranking) nella categoria under 14 -52kg. Secondo posto invece per Gaia Granelli (Under 14 -47 kg) che ha superato indenne quattro incontri, perdendo di misura in finale con l’attuale campionessa italiana. Anche nel 2023 il Karate Piacenza si pone nella Top 20 della classifica generale Fijlkam (1.200 società tesserate) piazzandosi al 16° posto.