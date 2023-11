Basket B, trasferte insidiose per Bakery e Fiorenzuola contro Sant’Antimo e Livorno

Ritrovato il sorriso per la vittoria contro Brianza, la Bakery Basket Piacenza è attesa da una insidiosa trasferta in quel di Sant’Antimo, oggi alle 18.00. In terra campana i piacentini sono già riusciti ad essere corsari contro Avellino, e dunque è quasi un obbligo provare a fare lo sgambetto agli avversari. Lo dice il campionato, in cui ad ogni turno si assiste ad un risultato di certo non facile da pronosticare a priori. Lo richiede la classifica, perché i ragazzi di coach Salvemini sono attardati di sole due lunghezze proprio dalla prossima avversaria e un eventuale successo permetterebbe di risalire un po’ la china. Ma soprattutto lo vogliono gli stessi biancorossi, proprio per trovare quella continuità di prestazioni e risultati dopo aver interrotto la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive.

I Fiorenzuola Bees tornano in campo dopo il ko maturato lo scorso weekend tra le mura amiche del PalArquato e lo fanno nella trasferta di Livorno contro la Libertas, seconda forza del campionato Serie B, Girone A. Al PalaMacchia di Livorno la squadra di coach Dalmonte è chiamata ad una vera e propria impresa per trovare una vittoria che darebbe un grande impulso in vista del finale del girone di andata. I Bees costruiranno il proprio futuro in base ad un ciclo di partite che vedrà in casa le sfide contro Sant’Antimo, Salerno e Bakery, mentre in trasferta – dopo Livorno – sarà la volta di Legnano, Piombino e Brianza Casa (quest’ultima nel giorno seguente all’Epifania). Fiorenzuola arriva al match dopo due sconfitte consecutive che hanno avuto un minimo comune denominatore, quello di un terzo quarto nettamente deficitario che ha compromesso le prestazioni da parte dei gialloblu.