Gas Sales, così non va: Monza vince 3-2. Terzo tie break consecutivo perso

LA CRONACA DEL PRIMO SET – Dopo un sostanziale equilibrio Piacenza mette la freccia nel primo parziale con un errore in attacco di Maar e l’ace di Lucarelli che portano i biancorossi sul 13-10. Monza trova il pari sul 18-18 sfruttando l’ottima organizzazione a muro. Ci pensa un doppio Gironi, a muro e in attacco, a portare di nuovo avanti Piacenza. I ragazzi di Anastasi, più solidi e cinici rispetto ai brianzoli, portano a casa il set chiudendo 22-25.

LA CRONACA DEL SECONDO SET – Anche questo non è un mistero: contro squadre come Monza basta davvero un niente per ritrovarsi sotto di parecchi punti, costretti ad inseguire. È quanto accade in avvio di secondo parziale, dove una strepitosa serie a servizio di Galassi e un momento di blackout dei biancorossi portano Monza avanti 7-3. La freccia diventa una fuga quando Maar trova un nuovo punto diretto sul 12-7. È sempre il martello canadese, a cui si aggiunge anche l’ottimo Takahashi, a firmare il 18-13 che suona già come una sentenza. La Mint Vero Volley non toglie più il piede dall’acceleratore, chiudendo avanti 25-21 e tornando in corsa.

LA CRONACA DEL TERZO SET – Il ruggito di Simon: se l’avvio di terzo parziale fosse un film si chiamerebbe certamente così. Presa per mano dal centrale cubano, la Gas Sales – con due muri consecutivi – si porta avanti 4-1, incrementando la distanza (sempre con Simon) piazzando anche il 12-8. Ma i padroni di casa sono tutt’altro che stecchiti e prima con i grandi colpi di Maar (superlativo a servizio e in attacco) e poi con il muro si rifanno sotto, portanfdosi a -1 sul 18-19. Ma per fortuna di Piacenza, nel momento caldo la compagine brianzola si perde, mettendo in fila una serie impressionante di errori che consente ai biancorossi di chiudere 19-25.

LA CRONACA DEL QUARTO SET E DEL TIE BREAK -. Ma come avvenuto più volte in questo avvio di stagione, Piacenza fatica a mantenere un livello costante di gioco: nel quarto set, dopo aver ribaltato il 4-1 iniziale regalandosi il 6-7, la Gas Sales crolla nuovamente. Dal servizio al contrattacco, passando per muro e difesa: Monza dilaga grazie agli 8 punti di uno scatenato Loeppky e dopo aver chiuso il parziale 25-20 porta il discorso al tie break: qui, nonostante Anastasi butti nella mischia anche Dias al posto di Brizard, Monza conduce dall’inizio alla fine. Il quinto set va in ghiaccio sul 15-12.

LA PRESENTAZIONE – Per assistere a una vittoria biancorossa all’Arena di Monza è necessario riavvolgere il nastro al 3 febbraio 2021, decima di ritorno, quando la squadra – all’epoca allenata da Lorenzo Bernardi – si impose con un rotondo 3-0: quasi tre anni di digiuno. Per risalire invece all’ultimo successo piacentino bisogna viaggiare indietro nel tempo fino al 16 gennaio 2022, con la Gas Sales che – sempre con il massimo scarto – riuscì a prevalere sui brianzoli: dopodiché solo sconfitte. Numeri che lasciano intendere come il Vero Volley, avversario che i ragazzi di coach Anastasi affronteranno questa sera in trasferta alle 20.30, rappresenti l’autentica “bestia nera” di Piacenza. Non a caso la presidente Elisabetta Curti ha definito l’incrocio di stasera (trasmesso in diretta su Rai Sport e su Volleyballworld.it) “la sfida più difficile della stagione”.

Ma più che il desiderio di pareggiare il bilancio delle vittorie con la compagine lombarda (sui nove precedenti Monza ha esultato cinque volte), in casa biancorossa prevale la sete di riscatto dopo le due recenti sconfitte al tie break, rimediate prima al cospetto di Perugia in campionato e poi al debutto in Champions contro Ankara. Un avvio del cosiddetto “periodo di fuoco” – con i piacentini in campo ogni tre giorni – che non ha certo sorriso a Simon e compagni, chiamati ora a riprendere la corsa in Superlega.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI