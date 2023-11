Gas Sales in casa della “bestia nera” Monza per riprendere la corsa in Superlega

Per assistere a una vittoria biancorossa all’Arena di Monza è necessario riavvolgere il nastro al 3 febbraio 2021, decima di ritorno, quando la squadra – all’epoca allenata da Lorenzo Bernardi – si impose con un rotondo 3-0: quasi tre anni di digiuno. Per risalire invece all’ultimo successo piacentino bisogna viaggiare indietro nel tempo fino al 16 gennaio 2022, con la Gas Sales che – sempre con il massimo scarto – riuscì a prevalere sui brianzoli: dopodiché solo sconfitte.

Numeri che lasciano intendere come il Vero Volley, avversario che i ragazzi di coach Anastasi affronteranno questa sera in trasferta alle 20.30, rappresenti l’autentica “bestia nera” di Piacenza. Non a caso la presidente Elisabetta Curti ha definito l’incrocio di stasera (trasmesso in diretta su Rai Sport e su Volleyballworld.it) “la sfida più difficile della stagione”.

Ma più che il desiderio di pareggiare il bilancio delle vittorie con la compagine lombarda (sui nove precedenti Monza ha esultato cinque volte), in casa biancorossa prevale la sete di riscatto dopo le due recenti sconfitte al tie break, rimediate prima al cospetto di Perugia in campionato e poi al debutto in Champions contro Ankara. Un avvio del cosiddetto “periodo di fuoco” – con i piacentini in campo ogni tre giorni – che non ha certo sorriso a Simon e compagni, chiamati ora a riprendere la corsa in Superlega.

Certo, l’avversario – anche quest’anno – non è dei più morbidi: Monza si sta infatti rivelando una delle formazioni più in forma del torneo. Sono già quattro le “vittime” che in queste prime sei giornate sono state costrette ad inchinarsi di fronte alla pallavolo mandata in campo dai ragazzi di coach Eccheli: tra queste anche squadre del calibro di Civitanova e Modena, entrambe travolte per 3-0. I brianzoli, inoltre, hanno fatto il pieno di entusiasmo venerdì sera, battendo in terra portoghese – nell’andata dei sedicesimi di Challenge Cup – lo Sporting Lisbona al tie break.

Ma più che sbirciare dall’altro lato della rete, la Gas Sales deve concentrarsi su sé stessa e sul proprio processo di crescita. Molto bene i primi due set contro i “marziani” di Perugia, bene anche la reazione nel terzo e quarto set (nonostante l’epilogo amaro) contro i turchi di Ankara, ma a questo punto occorre badare al sodo: gli avversari sono competitivi a tutte le latitudini e anche se siamo solo all’inizio, per Piacenza è giunto il momento di iniziare a “raccogliere”. D’accordo, il tempo per la semina è durato un soffio di vento, ma la stagione non consente di rifiatare. Motivo per il quale, da adesso in poi, la squadra di Anastasi deve ragionare da big: il che significa portare a casa partite sporche, dove il livello di gioco e la concentrazione non viaggiano magari sempre al massimo, dove le assenze pesano e alcuni dei giocatori in campo non solo al meglio. Questo per non rischiare di perdere eccessivo terreno – già in questa regular season – su Perugia e Trento, principali antagoniste per l’assalto allo scudetto.

Con Romanò tornato arruolabile dopo quasi un mese di stop (l’opposto in settimana ha ripreso ad allenarsi con i compagni, ma difficilmente lo vedremo in campo stasera), Anastasi dovrebbe riconfermare il sestetto delle recenti uscite, consapevole di potersi giocare la carta Recine a partita in corso: che sia al posto di Leal o con quest’ultimo schierato da opposto, il risultato non cambia. La Gas Sales deve scendere in campo con la sua grinta, per centrare un successo che infonderebbe fiducia e serenità.

LE PAROLE DI ANASTASI – “Monza, in questo momento, sta giocando forse la più bella pallavolo del campionato. Ci attende una gara molto difficile, anche se in Italia sfide semplici non ne vedo. Veniamo da una prestazione in Champions in cui nei primi due parziali non abbiamo fatto bene, dobbiamo ripartire dalla reazione che del terzo e quarto set. Siamo ancora un cantiere aperto, troppo instabili in alcune situazioni di gioco, abbiamo bisogno di giocare. Che arrivino subito certe partite è solo un bene, con Monza ci attendiamo una sfida bella e combattuta”.