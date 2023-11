Il Piacenza non può fermarsi, oggi al Garilli arriva il Brusaporto. Torna Silva

Silva torna al centro della difesa dopo i tre turni di squalifica, Recino e Corradi saranno invece disponibili dopo la lunga assenza per infortunio. Sono le principali novità che accompagnano il Piacenza che oggi, dalle 14.30, sfiderà al Garilli il Brusaporto secondo della classe nel girone B di Serie D. Un confronto da non sbagliare per i ragazzi di Rossini che ancora accusano un ritardo di nove lunghezze dalla battistrada Arconatese. Dopo il successo di settimana scorsa con il Caldiero Terme, il tecnico biancorosso dovrebbe schierare i suoi nuovamente con il 4-4-2 che avrà nel tandem D’Agostino-Marquez, supportato da vicino da Kernezo sulla destra, le principali armi per proseguire il buon momento che ha riportato il sereno in casa Piace.

Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-BRUSAPORTO

PIACENZA (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Baudouin, Artioli; Kernezo, Gerbaudo, Andreoli, Bassanini; Marquez, D’Agostino. Allenatore: Rossini. A disposizione: Maianti, Santella, Tortelli, Touré, Corradi, Russo, Ndoye, Castro, Recino.

BRUSAPORTO (4-3-3): Passeri; Baggi; Messina, Beduschi, Consonni; Albani, Selvatico, Seck; Brescia, Castelli, Invernizzi. Allenatore: Brognoli. A disposizione: Aceti, Cellerino, Previtali, Manzi, Valenti, Longo, Sokhna, Bonacina, Ferraroli.

ARBITRO: Sciolti di Lecce