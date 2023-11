Bakery Piacenza, che impresa! Biancorossi corsari sul parquet di Sant’Antimo

Impresa della Bakery Piacenza che espugna il campo di Sant’Antimo, fin qui violato una sola volta su cinque partite. I campani infatti avevano ottenuto, prima di ieri, 8 dei 10 punti dalle vittorie in casa e dunque per i biancorossi è stata una grande vittoria, che oltretutto è valsa anche l’aggancio in classifica. Coach Salvemini gestisce in maniera perfetta la partita, così come il minutaggio di Maglietti gravato a lungo di quattro falli e preservato per il finale incandescente. Sarà lui, a un minuto dalla fine a riportare avanti Piacenza (78-80) anche se la palma di Mvp è tutta di Martino Criconia che con le sue quattro triple consecutive manda al tappeto i campani, costretti ad arrendersi alla fine 79-85.

PSA Sant’Antimo-Bakery Piacenza 79-85

Parziali: 25-23; 44-45; 59-59.

Sant’Antimo: Di Camillo ne, Colussa 9, Dri 8, Scali 4, Gallo 9, Mennella 7, Quarisa 13, Kamperidis 19, Peluso ne, Cantone 10, D’Apice ne, Stendardo ne. All. Gandini.

Piacenza: Wiltshire 5, Criconia 21, Barattieri ne, Soviero 5, El Agbani, Marchiaro, Mastroianni 22, Maglietti 15, Manenti 9, Ringressi ne, Besedic 8. All. Salvemini.

Arbitri: Giuseppe Scarfò di Palmi (RC) e Andrea Parisi di Catania.